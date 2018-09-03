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Модель BMW Z4 была представлена на видео

Модель нового автомобиля BMW Z4 была представлена на видеоролике. Новинка получила не много изменений по части дизайна корпуса, но есть ряд доработок в интерьере.

Модель BMW Z4 была представлена на видео


Немецкая автомобильная компания опубликовала в Сети несколько роликов, на которых хорошо видно динамику движения модели BMW Z4. Даже на достаточно большой скорости машина уверенно входит в повороты за счет качественного сцепления с дорожной поверхностью.

На ролике видно, что салон нового автомобиля получил обивку из коричневой кожи, а также дисплей, который проецируется на лобовое стекло для того, чтобы информировать водителя о состоянии бортовой системы. BMW Z4 создавалась на базе той же платформы, что применялась и для выпуска нового поколения Toyota Supra.



До этого уже были презентованы подобные автомобили, но только в одной модификации - First Edition. На видео можно оценить BMW Z4 более подробно.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:31
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