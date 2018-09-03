Модель BMW Z4 была представлена на видео

Немецкая автомобильная компания опубликовала в Сети несколько роликов, на которых хорошо видно динамику движения модели BMW Z4. Даже на достаточно большой скорости машина уверенно входит в повороты за счет качественного сцепления с дорожной поверхностью.На ролике видно, что салон нового автомобиля получил обивку из коричневой кожи, а также дисплей, который проецируется на лобовое стекло для того, чтобы информировать водителя о состоянии бортовой системы. BMW Z4 создавалась на базе той же платформы, что применялась и для выпуска нового поколения Toyota Supra.До этого уже были презентованы подобные автомобили, но только в одной модификации - First Edition. На видео можно оценить BMW Z4 более подробно.