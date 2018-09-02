Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить последствия аварии в Германии
Во время церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, популярный российский продюсер и юморист Владимир Винокур рассказал про то, как он попал в аварию в Германии, произошло это в 1992 году. После он был доставлен в больницу, куда его лично приехал навестить Кобзон.
Врачи сообщили пациенту, что в результате аварии сильно пострадали ноги и есть угроза полной ампутации. Винокур вспоминает, что ноги настолько были травмированы, что немецкие врачи одну ногу хотели отрезать.
После того, как об этом узнал Кобзон, он сразу договорился о переводе пациента к специалистам другого госпиталя, которые сохранили ноги, проведя несколько сложнейших операций. Винокур признался, что он всю жизнь будет благодарен Иосифу Давидовичу за помощь.
Врачи сообщили пациенту, что в результате аварии сильно пострадали ноги и есть угроза полной ампутации. Винокур вспоминает, что ноги настолько были травмированы, что немецкие врачи одну ногу хотели отрезать.
После того, как об этом узнал Кобзон, он сразу договорился о переводе пациента к специалистам другого госпиталя, которые сохранили ноги, проведя несколько сложнейших операций. Винокур признался, что он всю жизнь будет благодарен Иосифу Давидовичу за помощь.
Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:32