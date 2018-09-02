Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Недавно обновленная версия Audi A3 была замечена во время испытаний. Сообщается, что автомобиль был покрыт камуфляжной пленкой, но некоторые элементы новинки все же удалось рассмотреть.
Сейчас известно, что обновленная Audi A3 получит ту же модульную архитектуру, что и обычная модель. Автомобиль получит плоский капот, увеличенную решетку радиатора, матричные светодиодные фары, угловые ДХО и спортивную линию крыши, а также узкие боковые окна сзади. На заднем бампере появятся точеные вырезы, которые содержат тонкие линзы отражателя. Также сообщается, что моторная линейка автомобиля будет состоять из 2-х бензиновых двигателей объемом в 1,5 и 2 литра, их уровень мощности составляет от 150 до 230 лошадиных сил. Также будет доступен дизельный вариант.
По полученным данным, серийное производство новой версии Audi A3 начнется в конце 2019 года. О стоимости этой машины пока ничего не известно.
Сейчас известно, что обновленная Audi A3 получит ту же модульную архитектуру, что и обычная модель. Автомобиль получит плоский капот, увеличенную решетку радиатора, матричные светодиодные фары, угловые ДХО и спортивную линию крыши, а также узкие боковые окна сзади. На заднем бампере появятся точеные вырезы, которые содержат тонкие линзы отражателя. Также сообщается, что моторная линейка автомобиля будет состоять из 2-х бензиновых двигателей объемом в 1,5 и 2 литра, их уровень мощности составляет от 150 до 230 лошадиных сил. Также будет доступен дизельный вариант.
По полученным данным, серийное производство новой версии Audi A3 начнется в конце 2019 года. О стоимости этой машины пока ничего не известно.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:56