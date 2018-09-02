Обновленная Audi A3 готовится к дебюту

Сейчас известно, что обновленная Audi A3 получит ту же модульную архитектуру, что и обычная модель. Автомобиль получит плоский капот, увеличенную решетку радиатора, матричные светодиодные фары, угловые ДХО и спортивную линию крыши, а также узкие боковые окна сзади. На заднем бампере появятся точеные вырезы, которые содержат тонкие линзы отражателя. Также сообщается, что моторная линейка автомобиля будет состоять из 2-х бензиновых двигателей объемом в 1,5 и 2 литра, их уровень мощности составляет от 150 до 230 лошадиных сил. Также будет доступен дизельный вариант.По полученным данным, серийное производство новой версии Audi A3 начнется в конце 2019 года. О стоимости этой машины пока ничего не известно.