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Ученые нашли новый способ борьбы с целлюлитом

Ученые университета Суррея рассказали о новом способе борьбы с целлюлитом. По мнению специалистов, поможет людям поздний прием пищи утром, в сочетании с ранними ужинами, информация опубликована в издании EurekAlert.

Ученые нашли новый способ борьбы с целлюлитом


Для подтверждения предположений учеными проведены исследования с участием добровольцев, возраст которых составлял от 29 до 57 лет. Всех участников разделили на две группы, при этом одна не меняла свой обычный режим питания, а вторая завтракать начала позже. Также для этой группы организовали на полтора часа раньше время ужина.

Длились исследования десять недель. Как показали результаты, изменившим режим питания участникам удалось сбросить вес быстрее, чем это происходило во второй группе. Также ученые отмечают, что такой режим питания людей подавляет привычку вредно перекусывать.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:01
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