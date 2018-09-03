Анна Семенович показала идеальную фигуру в халатике и легкой шелковой сорочке

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 1 Сен 2018 в 12:45 PDT

Как отметили поклонники, артистка похорошела и может превзойти многих восходящих звезд эстрады. Певица действительно заметно похудела, при этом выглядит как в юности, во время выступлений с группой «Блестящие».Анна Семенович совсем не скрывает, что также склонна к полноте, как и некоторые российские женщины. Она следит за своим рационом, это помогает быть в тонусе и поддерживать фигуру. Старания Анны не проходят зря, в свои 38 Семенович выглядит не старше 29-ти. Все благодаря использованию бьюти-технологий, которые поддерживают красоту и молодость. Певица провела свои летние каникулы в Праге.