АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Анна Семенович показала идеальную фигуру в халатике и легкой шелковой сорочке

Анна Семенович восхитила поклонников откровенным фото. Певица на снимке позирует в легкой сорочке из шелка и ажурном черном халатике.

Анна Семенович показала идеальную фигуру в халатике и легкой шелковой сорочке


Как отметили поклонники, артистка похорошела и может превзойти многих восходящих звезд эстрады. Певица действительно заметно похудела, при этом выглядит как в юности, во время выступлений с группой «Блестящие».

Анна Семенович совсем не скрывает, что также склонна к полноте, как и некоторые российские женщины. Она следит за своим рационом, это помогает быть в тонусе и поддерживать фигуру. Старания Анны не проходят зря, в свои 38 Семенович выглядит не старше 29-ти. Все благодаря использованию бьюти-технологий, которые поддерживают красоту и молодость. Певица провела свои летние каникулы в Праге.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные
Анна Семенович показала идеальную фигуру в
Nokia работает над новым смартфоном с кодовым
Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном
Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра
Агентство NASA опубликовало снимок необычного
Наталья Рудова показала эротичное фото в бассейне
Ученые создали препарат для продления жизни
Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа
Эксперты определили семь созданных внеземными
Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной
Представлен ноутбук для творчества MSI P65
Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону
Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна
Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение
Эксперты: В России начинают расти цены на продукты
Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой
На аукционе будет продано письмо Эйнштейна с
Опубликованы технические подробности планшета
В Москве объявили о бесплатном проезде для
Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2»
Новый смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 800 евро
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку
Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить
Марине Африкантовой надоело быть блондинкой
Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК
Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги
В Саратове погибла выпавшая из окна 6-го этажа
Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является
Просмотреть все новости