Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги Бузовой

«Конец этой сказки мог быть только один...», - написал участник в своем Instagram.

Однако некоторые из приглашенных гостей видели акт соития ребят, а потому им пришлось во всем признаться. И все бы ничего, если бы Ольга Бузова, за которой Рома ухаживает уже почти год, ничего не знала об интиме парня с Ирой, и была неприятно удивлена, когда эта информация раскрылась прямо во время Лобного места.Более того, ведущей реалити-шоу пришлось выслушать от Пинчук обвинения в том, что она испортила им с Гриценко жизнь и не дает построить отношения, хотя и говорит, что это не так.В итоге Оле было настолько неприятно, что она публично заявила о нежелании беседовать с молодым человеком, который так нагло ее обманывал и предал, после чего Рома принял решение вернуться с Острова любви, куда его отправили вместе с Ирой, в Москву, а может и уйти с проекта. По словам парня, он не сможет встретить свою вторую половинку в периметре, так как постоянно будет надеяться на роман с Бузовой. Поэтому из сложившейся ситуации Гриценко видит только один выход – покинуть «Дом-2».