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Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги Бузовой

Ни для кого не секрет, что несколько недель назад на свадьбе участников телепроекта «Дом-2» Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова у Романа Гриценко и Ирины Пинчук произошло «волшебство», о котором они хотели не говорить.

Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги Бузовой


Однако некоторые из приглашенных гостей видели акт соития ребят, а потому им пришлось во всем признаться. И все бы ничего, если бы Ольга Бузова, за которой Рома ухаживает уже почти год, ничего не знала об интиме парня с Ирой, и была неприятно удивлена, когда эта информация раскрылась прямо во время Лобного места.

Более того, ведущей реалити-шоу пришлось выслушать от Пинчук обвинения в том, что она испортила им с Гриценко жизнь и не дает построить отношения, хотя и говорит, что это не так.

Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги Бузовой


В итоге Оле было настолько неприятно, что она публично заявила о нежелании беседовать с молодым человеком, который так нагло ее обманывал и предал, после чего Рома принял решение вернуться с Острова любви, куда его отправили вместе с Ирой, в Москву, а может и уйти с проекта. По словам парня, он не сможет встретить свою вторую половинку в периметре, так как постоянно будет надеяться на роман с Бузовой. Поэтому из сложившейся ситуации Гриценко видит только один выход – покинуть «Дом-2».

Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги Бузовой


«Конец этой сказки мог быть только один...», - написал участник в своем Instagram.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:20
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