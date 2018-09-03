Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном фото

Татьяна Навка озадачила своих преданных поклонников, когда попросила их угадать, где на фотографии многолетней давности находится она. В подписи к снимку спортсменка написала: «Первый день осени у всех нас ассоциируется с Днем Знаний! Кто помнит, как волнительно все собирались, покупали портфели, тетрадки, ручки, отглаживали форму и с красивыми бантами и гладиолусами, хризантемами, букетами цветов шли на праздничную линейку?». Но отгадать, кто из 3 девочек на снимке Татьяна Навка оказалось не так просто.Некоторые подписчики спортсменки написали, что узнали ее только из-за сходства с дочерью. На детской фотографии знаменитости и ее наследницы в таком же возрасте, родственниц практически невозможно отличить.