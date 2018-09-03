Наталья Рудова показала эротичное фото в бассейне

Скорее всего, вода была прохладной, это заставило все внимание поклонников тела Натальи Рудовой сосредоточить на ее груди. Сама звезда подписала снимок – «Нет слов... Нет мыслей... Только красота... Я влюбилась в это фото».Сделаны фотографии в одном из бассейнов отеля на Бали, где актриса в данный момент проводит свое свободное время.