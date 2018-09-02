В Саратове погибла выпавшая из окна 6-го этажа девушка

Инцидент произошел в минувшую субботу в одном из жилых домов по улице 2-ой Прокатной. Девушка в компании своего знакомого распивала спиртные напитки, затем погибшая подошла к окну, чтобы закурить и не смогла удержаться.Местный житель не успел спасти свою знакомую, в результате девушка умерла от полученных при падении травм. На данный момент подробности произошедшего устанавливаются.