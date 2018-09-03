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Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа

Елена Темникова шокировала своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Соответствующие фото исполнительница опубликовала на странице своего Instagram.

Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа


Фотография была обнародована несколько дней назад, на ней знаменитость предстала в образе мулатки, сменив прямые волосы на кучерявые и даже поменяв цвет кожи. В комментарии к снимку Елена Темникова написала: «Мама рассказывала, что я родилась мулаткой с кудрявыми чёрными волосами. Как на фото». Также певица поинтересовалась у подписчиков, понравилась ли им фотография. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать и начали писать, что они шокированы таким видом своей любимицы, а некоторые даже сравнили ее с Анджелой Дэвис и нынешней возлюбленной Венсана Касселя Тиной Кунаки. Многие признались, что не сразу узнали на фото певицу.

Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа


В целом новый образ Елены Темниковой понравился ее поклонникам и они оставили более 150 тысяч отметок «Мне нравится» под постом знаменитости.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:01
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