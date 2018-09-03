Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа

Фотография была обнародована несколько дней назад, на ней знаменитость предстала в образе мулатки, сменив прямые волосы на кучерявые и даже поменяв цвет кожи. В комментарии к снимку Елена Темникова написала: «Мама рассказывала, что я родилась мулаткой с кудрявыми чёрными волосами. Как на фото». Также певица поинтересовалась у подписчиков, понравилась ли им фотография. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать и начали писать, что они шокированы таким видом своей любимицы, а некоторые даже сравнили ее с Анджелой Дэвис и нынешней возлюбленной Венсана Касселя Тиной Кунаки. Многие признались, что не сразу узнали на фото певицу.В целом новый образ Елены Темниковой понравился ее поклонникам и они оставили более 150 тысяч отметок «Мне нравится» под постом знаменитости.