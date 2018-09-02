Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону трогательные строки прощания
Для многих россиян этот воскресный день стал траурным. Сотни людей собрались у Концертного зала им. Чайковского, чтобы проводить в последний путь кумира нескольких поколений.
Ушел из жизни Иосиф Кобзон, долгих тринадцать лет певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние несколько месяцев он был в реанимации, врачи делали все возможное для спасения его жизни.
Алле Пугачевой, Примадонне отечественного шоу-бизнеса, скрыть свои эмоции не удается. Она посвятила Иосифу Кобзону искренние и дружественные строки, опубликовав в своем Instagram пост. Певица пользуется очень редко соцсетями, но сейчас артистка поделилась с поклонниками своими переживаниями.
Ушел из жизни Иосиф Кобзон, долгих тринадцать лет певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние несколько месяцев он был в реанимации, врачи делали все возможное для спасения его жизни.
Алле Пугачевой, Примадонне отечественного шоу-бизнеса, скрыть свои эмоции не удается. Она посвятила Иосифу Кобзону искренние и дружественные строки, опубликовав в своем Instagram пост. Певица пользуется очень редко соцсетями, но сейчас артистка поделилась с поклонниками своими переживаниями.
Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:01