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Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону трогательные строки прощания

Для многих россиян этот воскресный день стал траурным. Сотни людей собрались у Концертного зала им. Чайковского, чтобы проводить в последний путь кумира нескольких поколений.

Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону трогательные строки прощания


Ушел из жизни Иосиф Кобзон, долгих тринадцать лет певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние несколько месяцев он был в реанимации, врачи делали все возможное для спасения его жизни.

Алле Пугачевой, Примадонне отечественного шоу-бизнеса, скрыть свои эмоции не удается. Она посвятила Иосифу Кобзону искренние и дружественные строки, опубликовав в своем Instagram пост. Певица пользуется очень редко соцсетями, но сейчас артистка поделилась с поклонниками своими переживаниями.

 
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Культура
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:01
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