Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону трогательные строки прощания

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 1 Сен 2018 в 3:07 PDT

Ушел из жизни Иосиф Кобзон, долгих тринадцать лет певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Последние несколько месяцев он был в реанимации, врачи делали все возможное для спасения его жизни.Алле Пугачевой, Примадонне отечественного шоу-бизнеса, скрыть свои эмоции не удается. Она посвятила Иосифу Кобзону искренние и дружественные строки, опубликовав в своем Instagram пост. Певица пользуется очень редко соцсетями, но сейчас артистка поделилась с поклонниками своими переживаниями.