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Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа Оганесяна и Александры Черно «кошачьим лотком»

Участники телепроекта «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян не нравятся многим зрителям.


Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа Оганесяна и Александры Черно «кошачьим лотком»


Изначально, когда их отношения только начали зарождаться, поклонникам нравилось то, как смотрятся ребята и как относятся друг к другу. Однако после того, как Саша начала устраивать истерики, требовать свадьбу и ревновать возлюбленного «к каждой юбке», те пересмотрели свое отношения к этой паре.

При этом каждый день армия антифанатов Черно и Оганесяна только увеличивается. Недавно к ней присоединился отец Маргариты Овсянниковой. Он не упускает случая отпустить в адрес возлюбленных какую-нибудь колкость, чем очень радует зрителей.

Так, к примеру, на днях мужчина высказался по поводу того, что Иосифа и Сашу отправили на Остров любви.

Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа Оганесяна и Александры Черно «кошачьим лотком»


«Для меня полная неожиданность… Семейку Симпсонов, Йосю и Черно, отправили на Остров». Эта семья — кошачий лоток, где хранится говно всех обитателей Поляны. Как же без горшка? Куда срать, и кто будет это хранить?», - написал он в Stories своего профиля в Instagram.

Причем многие его подписчики согласились с ним. В комментариях они отметили, что ежедневно указывают ребятам на ошибки, подчеркивая, что их поведение давно уже вышло за рамки допустимого.

Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа Оганесяна и Александры Черно «кошачьим лотком»


Сами же Черно и Оганесян не понимают, чем именно они так насолили публике и стабильно раз в месяц, а иногда и чаще, спрашивают об этом у своих подписчиков. И те не скрывают своих претензий, вот только возлюбленные не согласны с ними, а потому продолжают вести себя в том же духе и несмотря на весь негатив, наслаждаются совместным отдыхом на Сейшелах.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:26
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