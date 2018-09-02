Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является превосходной вокалисткой
Сергей Соседов, известный российский критик и журналист, высказался по поводу некоторых звезд отечественной эстрады. В частности, по его словам, Алла Пугачева более не является той превосходной вокалисткой, которой была раньше.
Соседов заявляет, что Николай Басков, золотой голос России, никогда не являлся великим певцом и что критик искренне недоумевает, как ему удается собирать полные залы. Также журналист утверждает, что Алегрова вовсе не является артистом. Позже Соседов заявил, что век Аллы Пугачевой как вокалиста далеко в прошлом и что сейчас она не способна подарить публике положительные эмоции как певица.
Напомним, что сам Соседов позиционирует себя как артист, и периодически выступает на сцене в качестве певца, однако особенной популярности добиться не смог. Критикуя самых прославленных звезд эстрады, он критикует мнение большинства. Это, пожалуй, позволительно ему как критику, но едва ли как певцу.
Соседов заявляет, что Николай Басков, золотой голос России, никогда не являлся великим певцом и что критик искренне недоумевает, как ему удается собирать полные залы. Также журналист утверждает, что Алегрова вовсе не является артистом. Позже Соседов заявил, что век Аллы Пугачевой как вокалиста далеко в прошлом и что сейчас она не способна подарить публике положительные эмоции как певица.
Напомним, что сам Соседов позиционирует себя как артист, и периодически выступает на сцене в качестве певца, однако особенной популярности добиться не смог. Критикуя самых прославленных звезд эстрады, он критикует мнение большинства. Это, пожалуй, позволительно ему как критику, но едва ли как певцу.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:44