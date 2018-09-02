Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является превосходной вокалисткой

Соседов заявляет, что Николай Басков, золотой голос России, никогда не являлся великим певцом и что критик искренне недоумевает, как ему удается собирать полные залы. Также журналист утверждает, что Алегрова вовсе не является артистом. Позже Соседов заявил, что век Аллы Пугачевой как вокалиста далеко в прошлом и что сейчас она не способна подарить публике положительные эмоции как певица.Напомним, что сам Соседов позиционирует себя как артист, и периодически выступает на сцене в качестве певца, однако особенной популярности добиться не смог. Критикуя самых прославленных звезд эстрады, он критикует мнение большинства. Это, пожалуй, позволительно ему как критику, но едва ли как певцу.