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Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является превосходной вокалисткой

Сергей Соседов, известный российский критик и журналист, высказался по поводу некоторых звезд отечественной эстрады. В частности, по его словам, Алла Пугачева более не является той превосходной вокалисткой, которой была раньше.

Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является превосходной вокалисткой


Соседов заявляет, что Николай Басков, золотой голос России, никогда не являлся великим певцом и что критик искренне недоумевает, как ему удается собирать полные залы. Также журналист утверждает, что Алегрова вовсе не является артистом. Позже Соседов заявил, что век Аллы Пугачевой как вокалиста далеко в прошлом и что сейчас она не способна подарить публике положительные эмоции как певица.

Напомним, что сам Соседов позиционирует себя как артист, и периодически выступает на сцене в качестве певца, однако особенной популярности добиться не смог. Критикуя самых прославленных звезд эстрады, он критикует мнение большинства. Это, пожалуй, позволительно ему как критику, но едва ли как певцу.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:44
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