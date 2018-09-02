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Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной управляемостью

Автомобильные эксперты, приглашенные на закрытый тест-драйв Toyota Supra, пришли к выводу, что эта модель имеет хорошую управляемость. Новинка появится в свободной продаже в первой половине 2019 года.

Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной управляемостью


В рамах тест-драйва производители Toyota уделили пристальное внимание показателю управляемости автомобиля, качеству сцепления с дорогой и работе системы экстренного торможения. Данные параметры очень важны и оказывают влияние на показатели безопасности как для водителя, так и для пассажира. Ранее корпорация сообщила, что Toyota Supra обладать новыми опциями и электронными помощниками.

Одним из ключевых параметров нового авто будет 986-сильный бензиновый двигатель, с которым до 100 километров машины осуществляет разгон всего за 3,8 секунды.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 23:01
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