Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной управляемостью

В рамах тест-драйва производители Toyota уделили пристальное внимание показателю управляемости автомобиля, качеству сцепления с дорогой и работе системы экстренного торможения. Данные параметры очень важны и оказывают влияние на показатели безопасности как для водителя, так и для пассажира. Ранее корпорация сообщила, что Toyota Supra обладать новыми опциями и электронными помощниками.Одним из ключевых параметров нового авто будет 986-сильный бензиновый двигатель, с которым до 100 километров машины осуществляет разгон всего за 3,8 секунды.