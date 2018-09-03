Nokia работает над новым смартфоном с кодовым названием TA-1131

Данное мобильное устройство остается загадочным, поскольку о нем практически ничего не известно. Кроме прочего, удалось выяснить, что смартфон будет обладать функцией быстрой подзарядки. TA-1131 может оказаться Nokia 9 или же Nokia X7. В таком случае устройство, вероятно, будет оснащено процессором Snapdragon 845, графическим ускорителем Adreno 630.Впрочем, на данный момент TA-1131 остается загадкой. Некоторые источники говорят, что это устройство вовсе может быть неким смартфоном нового поколения. Остается неизвестной также причина того, каким образом в свободный доступ попала информация о прототипе. Трудно сказать на текущий момент, что будет собой представлять TA-1131, однако можно с уверенностью заявлять о том, что в компании Nokia ведется разработка и тестирование нового смартфона.