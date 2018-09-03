АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Nokia работает над новым смартфоном с кодовым названием TA-1131

На китайском сертифицированном сайте было обнаружено упоминание о неком Nokia TA-1131. Ранее никакой официальной информации о новом смартфоне от Nokia не поступало.

Nokia работает над новым смартфоном с кодовым названием TA-1131


Данное мобильное устройство остается загадочным, поскольку о нем практически ничего не известно. Кроме прочего, удалось выяснить, что смартфон будет обладать функцией быстрой подзарядки. TA-1131 может оказаться Nokia 9 или же Nokia X7. В таком случае устройство, вероятно, будет оснащено процессором Snapdragon 845, графическим ускорителем Adreno 630.

Впрочем, на данный момент TA-1131 остается загадкой. Некоторые источники говорят, что это устройство вовсе может быть неким смартфоном нового поколения. Остается неизвестной также причина того, каким образом в свободный доступ попала информация о прототипе. Трудно сказать на текущий момент, что будет собой представлять TA-1131, однако можно с уверенностью заявлять о том, что в компании Nokia ведется разработка и тестирование нового смартфона.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные
Анна Семенович показала идеальную фигуру в
Nokia работает над новым смартфоном с кодовым
Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном
Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра
Агентство NASA опубликовало снимок необычного
Наталья Рудова показала эротичное фото в бассейне
Ученые создали препарат для продления жизни
Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа
Эксперты определили семь созданных внеземными
Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной
Представлен ноутбук для творчества MSI P65
Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону
Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна
Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение
Эксперты: В России начинают расти цены на продукты
Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой
На аукционе будет продано письмо Эйнштейна с
Опубликованы технические подробности планшета
В Москве объявили о бесплатном проезде для
Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2»
Новый смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 800 евро
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку
Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить
Марине Африкантовой надоело быть блондинкой
Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК
Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги
В Саратове погибла выпавшая из окна 6-го этажа
Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является
Просмотреть все новости