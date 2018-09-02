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У Елизаветы Триандафилиди нашли третью почку

Несколько недель назад экс-участники телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц решили плотно заняться своим здоровьем. Вместе они посетили несколько клиник, в которых сдавали различные анализы и проходили обследования, дабы убедиться в том, что все хорошо.

У Елизаветы Триандафилиди нашли третью почку


В итоге, на последнем визите у врача выяснилось, что Лиза вот уже 29 лет живет с особенным строением организма.

«У меня три почки, интересно, как раньше врачи этого не углядели? Еще у меня небольшие проблемы со здоровьем, и я буду делать у них операцию. А так все хорошо, только прошу, в личку не пишите, почку не просите!», - написала девушка в своем микроблоге.


Подписчики приняли эту новость по-разному: одни удивились и пожелали здоровья, другие, наоборот, сообщили, что в этом нет ничего особенного, так как в нашем мире живут люди и с 4 почками, двумя селезенками и т.д. Более того, они предупредили Триандафилиди, что такая патология сулит большими проблемами в будущем и порекомендовали от нее избавиться.

У Елизаветы Триандафилиди нашли третью почку


«Я в шоке! Вообще не думала, что такое есть!», «Вы так удивляетесь, я в 17 лет узнала, что у меня 4 почки и добавочная селезенка. В этом нет ничего удивительного», «Никому не говорите, иначе черные трансплантологи начнут на вас охоту», «У моей сестры так было, но с течением времени ее удалили, началось воспаление(», «Лиза, ты уникальна во всем, даже твой организм не хочет быть как все. Главное, чтобы была здорова, чего я искренне желаю!», - писали пользователи в комментариях.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:50
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