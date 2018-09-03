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Ученые создали препарат для продления жизни человека до 150 лет

Новый препарат создан учеными университета Южного Уэльса, он способен перепрограммировать клетки, в результате чего появляется возможность регенерации органов. Про омолаживающую таблетку, способную продлевать жизнь человека до 150 лет, сообщает научное издание Daily mail.

Ученые создали препарат для продления жизни человека до 150 лет


Исследования проводились на лабораторных мышах, внешнему виду которых удалось придать признаки явного омоложения, в частности, у грызунов улучшилось состояние шерсти, которая стала соответствовать возрасту молодых самцов. Как отметили один из участников исследований, лично испытавший эффект от действия таблетки, его биологический возраст удалось понизить на 24 года. Причем это относится и к его 79-летнему отцу. В основе открытия лежат свойства молекулы никотинамидаденина динуклеотида (NAD), генерирующей в организме человека энергию.

Одним из авторов научной работы был доктор Синклер, который рассказал, что благодаря новому методу появится возможность регенерировать органы людей. При этом даже страдающие параличом смогут снова двигаться, только еще необходимо в течение двух лет продолжить проведение испытаний на человеке.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:01
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