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В Ленобласти таксист попытался изнасиловать 19-летнюю студентку

В Ленобласти таксист попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, сообщают местные СМИ. На данный момент личность подозреваемого установлена, им оказался мигрант, иномарка объявлена в розыск.

В Ленобласти таксист попытался изнасиловать 19-летнюю студентку


Инцидент произошел вчера утром в Санкт-Петербурге. Девушка вызвала такси через приложение "Яндекс. Такси". Автомобиль Volkswagen Polo серого цвета прибыл по заказу, затем довез клиентку до места назначения. Там мужчина начал приставать к девушке, гладить ее по ногам, груди и другим частям тела. При этом он зажал ей рот и угрожал расправой.

Студентке удалось отбиться от насильника, после чего она скрылась в подъезде и вызвала полицию. На данный момент насильник и автомобиль указанной марки находятся в розыске, личность предполагаемого преступника установлена.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:08
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