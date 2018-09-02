В Ленобласти таксист попытался изнасиловать 19-летнюю студентку

Инцидент произошел вчера утром в Санкт-Петербурге. Девушка вызвала такси через приложение "Яндекс. Такси". Автомобиль Volkswagen Polo серого цвета прибыл по заказу, затем довез клиентку до места назначения. Там мужчина начал приставать к девушке, гладить ее по ногам, груди и другим частям тела. При этом он зажал ей рот и угрожал расправой.Студентке удалось отбиться от насильника, после чего она скрылась в подъезде и вызвала полицию. На данный момент насильник и автомобиль указанной марки находятся в розыске, личность предполагаемого преступника установлена.