Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра и уничтожить ее

Подобные теории выдвигались и ранее, однако предполагалось, что для возникновения дыры недостаточно одной лишь гравитации. Как оказалось, гравитационные волны достаточно мощного уровня могут провоцировать особые изменения в пространстве. При особых стечениях обстоятельств возможно появление черной дыры, однако для образования такого объекта нужна не только энергия, но и материя. В случае ее отсутствия, возникновение чего-либо едва ли возможно.Впрочем, гравитационные волны могут вести себя непредсказуемо и во время одного из таких всплесков недавно образовалась дыра в ионосфере Земли. Это явление, тем не менее, кардинально отличается по масштабности с появлением черной дыры. Если же черная дыра по каким-то причинам появится неподалеку от Земли, это может привести к искривлению орбиты, а в худшем случае и вовсе к уничтожению планеты.