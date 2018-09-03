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Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра и уничтожить ее

Как сообщают сотрудники Принстонского университета, поблизости с Землей может сформироваться черная дыра. Причиной тому может стать взаимодействие гравитационных волн.

Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра и уничтожить ее


Подобные теории выдвигались и ранее, однако предполагалось, что для возникновения дыры недостаточно одной лишь гравитации. Как оказалось, гравитационные волны достаточно мощного уровня могут провоцировать особые изменения в пространстве. При особых стечениях обстоятельств возможно появление черной дыры, однако для образования такого объекта нужна не только энергия, но и материя. В случае ее отсутствия, возникновение чего-либо едва ли возможно.

Впрочем, гравитационные волны могут вести себя непредсказуемо и во время одного из таких всплесков недавно образовалась дыра в ионосфере Земли. Это явление, тем не менее, кардинально отличается по масштабности с появлением черной дыры. Если же черная дыра по каким-то причинам появится неподалеку от Земли, это может привести к искривлению орбиты, а в худшем случае и вовсе к уничтожению планеты.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:01
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