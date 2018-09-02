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В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок

В Башкирии обнаружили мертвым 5-летнего ребенка, сообщают правоохранители. Инцидент произошел сегодня в 4 часа утра по местному времени, расследование продолжается.

В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок


Ребенка нашли мертвым у него дома. При осмотре тела признаков насильственной смерти медики не обнаружили. Отмечается, что мальчик стоял на учете в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

На данный момент тело отправлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, расследование продолжается.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:32
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