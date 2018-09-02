В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок

Ребенка нашли мертвым у него дома. При осмотре тела признаков насильственной смерти медики не обнаружили. Отмечается, что мальчик стоял на учете в связи с серьезными проблемами со здоровьем.На данный момент тело отправлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, расследование продолжается.