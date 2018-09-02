В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок
В Башкирии обнаружили мертвым 5-летнего ребенка, сообщают правоохранители. Инцидент произошел сегодня в 4 часа утра по местному времени, расследование продолжается.
Ребенка нашли мертвым у него дома. При осмотре тела признаков насильственной смерти медики не обнаружили. Отмечается, что мальчик стоял на учете в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
На данный момент тело отправлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, расследование продолжается.
Ребенка нашли мертвым у него дома. При осмотре тела признаков насильственной смерти медики не обнаружили. Отмечается, что мальчик стоял на учете в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
На данный момент тело отправлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, расследование продолжается.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:32