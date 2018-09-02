Пользователи Instagram негативно отреагировали на открытие второго ресторана Ольги Бузовой в Москве

«Прошло всего несколько месяцев с момента открытия моего первого ресторана BUZfood на Цветном бульваре. А мы с моей командой уже открываем второй ресторан! Москва!!! Всех жду в гости», - написала теледива утром в своем микроблоге.

«Обслуживание ужас, была там 2 раза и каждый раз с обслуживанием все хуже и хуже. Мало того, что у кассиров лица, как будто мы им чем-то обязаны. Так и столы убираются с огромной задержкой, людей много, а столы грязные стоят… Сделайте выводы», «Сегодня в Москве прощание с Кобзоном, а у вас увеселительное мероприятие. Нехорошо как-то…», «Лица у кассиров недовольные и еда, как вы поете - ужас», «Food - это не рестораны!!! А по типу столовой!», «В первом-то ресторане зп работникам не дают, сейчас во втором будут кидать народ», - высказались некоторые в комментариях.

Однако пользователи Сети не поспешили поздравлять ее, а наоборот стали критиковать заведение, в котором цены неоправданно высокие и обслуживание оставляет желать лучшего.Тем не менее, фанаты Оли тоже не дремлют. Они сразу же принялись защищать девушку от критики, отвечая на претензии критиков, а также хвалить ее за упорство, трудолюбие и любовь ко всему, что она делает.