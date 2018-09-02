Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК консервант

Ученые крайне не рекомендуют употреблять консервант в большом количестве, поскольку нельзя точно сказать, каким будет исход. Продукты, в которых он содержатся, являются для многих повседневными, часто употребляемыми. Среди них: некоторые виды рыбы, овощные и фруктовые консервы, майонез, кетчуп. Известно, что данный консервант не вызывает существенных изменений в теле человека, однако может затрагивать мозг.Ученые утверждают, что бензонат натрия способен вызывать склонность к гибели, подавленное состояние, а также желание воспользоваться запрещенными наркотическими веществами. При наличии таких симптомов, возможно, следует задуматься о собственном рационе.