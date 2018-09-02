АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК консервант

В ходе исследований консервантов ученые выяснили, что, по крайней мере, один из них оказывает определенное влияние на ДНК человека. Название этого консерванта - бензонат натрия и он содержится во множестве повседневных продуктов.

Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК консервант


Ученые крайне не рекомендуют употреблять консервант в большом количестве, поскольку нельзя точно сказать, каким будет исход. Продукты, в которых он содержатся, являются для многих повседневными, часто употребляемыми. Среди них: некоторые виды рыбы, овощные и фруктовые консервы, майонез, кетчуп. Известно, что данный консервант не вызывает существенных изменений в теле человека, однако может затрагивать мозг.

Ученые утверждают, что бензонат натрия способен вызывать склонность к гибели, подавленное состояние, а также желание воспользоваться запрещенными наркотическими веществами. При наличии таких симптомов, возможно, следует задуматься о собственном рационе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:38
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку
Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить
Марине Африкантовой надоело быть блондинкой
Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК
Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги
В Саратове погибла выпавшая из окна 6-го этажа
Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является
Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа
В Ленобласти таксист попытался изнасиловать
У Елизаветы Триандафилиди нашли третью почку
В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок
Пользователи Instagram негативно отреагировали на
Певица Валерия пришла на похороны Кобзона с
Уфолог обнаружил на снимках Марса завернутое в
В Ульяновской области в реке найдено тело
Появились слухи, что Ольга Бузова живет с
В Рязани три автомобиля сбили пешехода на
В массовом ДТП в Самарской области погибли 2
Ученые доказали пользу от детской лжи
Марго Овсянникова ушла от «садиста и маньяка»
В Самаре погиб зажатый между вагонами водитель
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми
Volvo XC 90 получил максимальную комплектацию
Ученые: На планетах-океанах может существовать
Первый игровой смартфон Razer Phone подешевел на
Максим Фадеев похудел на 70 кг и рассказал о
Поклонники поздравили Александру Гозиас со второй
Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии
Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в
Просмотреть все новости