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Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные звуки

Обитатели Земли все больше и больше начали сообщать о том, что слышат аномальные звуки, которые звучат в разных уголках планеты. Ученые пока не могут объяснить происходящее.

Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные звуки


Согласно предварительным данным, аномальные звуки имеют непосредственное сходство с мелодией органных труб. Следует отметить, что подобное явление последний раз слышали жители Гавайских островов во время извержения вулкана Килауэа. По предварительным подсчетам за август было засвидетельствовано около 10 случаев появление таких звукосочетаний. Они были зафиксированы в американском городе Мобила, венгерском поселении Дадпуста и шведском Гетеборге.



Несмотря на высокоточного оборудования, специалистам так и не удалось установить причину происхождения аномальных звуков. Не исключено, что подобное явления могут быть предвестниками природных катастроф.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
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