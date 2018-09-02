Певица Валерия пришла на похороны Кобзона с опухшими глазами и в черных очках

Похороны Иосифа Кобзона состоялись в Москве 2 сентября. Кроме семьи артиста, там также присутствовало много близких друзей покойного, а также звезд эстрады. Певица Валерия пришла с мужем, Иосифом Пригожим, во многом благодаря этому ее и узнали. Как сообщают очевидцы, народная артистка выглядела необычайно худой. Лицо же скрывали большие черные очки, однако утверждается, что ее лицо было красным и опухшим от слез.Жена Кобзона, впрочем, проявила сдержанность во время похорон, несмотря на то, что многие не могли контролировать эмоции, переживая из-за смерти легендарного артиста. Для Валерии Кобзон во многом был очень важным человеком, именно этим , пожалуй, обусловлено ее состояние. Это подтверждается тем, что певица пришла на церемонию одной из первых.