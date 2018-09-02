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Певица Валерия пришла на похороны Кобзона с опухшими глазами и в черных очках

Певица Валерия крайне сложно перенесла смерть Кобзона. Как утверждают СМИ, на похоронах великого артиста она выглядела сильно похудевшей, а лицо скрытое очками выглядело опухшим от слез.

Певица Валерия пришла на похороны Кобзона с опухшими глазами и в черных очках


Похороны Иосифа Кобзона состоялись в Москве 2 сентября. Кроме семьи артиста, там также присутствовало много близких друзей покойного, а также звезд эстрады. Певица Валерия пришла с мужем, Иосифом Пригожим, во многом благодаря этому ее и узнали. Как сообщают очевидцы, народная артистка выглядела необычайно худой. Лицо же скрывали большие черные очки, однако утверждается, что ее лицо было красным и опухшим от слез.

Жена Кобзона, впрочем, проявила сдержанность во время похорон, несмотря на то, что многие не могли контролировать эмоции, переживая из-за смерти легендарного артиста. Для Валерии Кобзон во многом был очень важным человеком, именно этим , пожалуй, обусловлено ее состояние. Это подтверждается тем, что певица пришла на церемонию одной из первых.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:56
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