Появились слухи, что Ольга Бузова живет с участником шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым
Пару дней назад в Сети появились подозрения, что популярная певица и телеведущая Ольга Бузова в финале шоу «Замуж за Бузову» выбрала Дениса Лебедева. А все потому, что после завершения съемок они вместе отдыхали в загородном клубе «Лачи» и публиковали фото в Instagram с одного и того же номера.
А теперь поговаривают, что знаменитость не только выбрала владельца собственного сырного завода, но и стала с ним жить.
Также ходят слухи, что бывшая возлюбленная Дениса была достаточно обеспеченной девушкой, которая и помогла ему стать бизнесменом. И все у них было хорошо до тех пор, пока Лебедев не узнал о кастинге на новое шоу к Ольге Бузовой.
Молодой человек решил, что это его шанс, а потому бросил свою избранницу и отправился на съемки с полной уверенностью, что «изголодавшаяся» по мужскому вниманию звезда не устоит перед его обаянием и, судя по разговорам поклонников, оказался прав.
Сейчас бизнесмен якобы переехал в квартиру к теледиве, и они уже задумываются об официальном оформлении своих отношений в ЗАГСе.
Стоит отметить, что на данный момент подтверждений этой информации нет, а потому поклонники сами выбирают, верить ей или нет. Причем большинство склоняется все-таки ко второму варианту.
А теперь поговаривают, что знаменитость не только выбрала владельца собственного сырного завода, но и стала с ним жить.
Также ходят слухи, что бывшая возлюбленная Дениса была достаточно обеспеченной девушкой, которая и помогла ему стать бизнесменом. И все у них было хорошо до тех пор, пока Лебедев не узнал о кастинге на новое шоу к Ольге Бузовой.
Молодой человек решил, что это его шанс, а потому бросил свою избранницу и отправился на съемки с полной уверенностью, что «изголодавшаяся» по мужскому вниманию звезда не устоит перед его обаянием и, судя по разговорам поклонников, оказался прав.
Сейчас бизнесмен якобы переехал в квартиру к теледиве, и они уже задумываются об официальном оформлении своих отношений в ЗАГСе.
Стоит отметить, что на данный момент подтверждений этой информации нет, а потому поклонники сами выбирают, верить ей или нет. Причем большинство склоняется все-таки ко второму варианту.