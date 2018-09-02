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Марго Овсянникова ушла от «садиста и маньяка» Артема Сороки

Около месяца назад участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока во время съемок шоу «Пламя любви» сделал Маргарите Овсянниковой предложение руки и сердца, и та приняла его. Возлюбленные были отправлены на Остров любви для проверки чувств и проведения сейшельской свадьбы.

Марго Овсянникова ушла от «садиста и маньяка» Артема Сороки


Однако, судя по всему, мужем и женой ребята не станут. Марго полностью разочаровалась в своем избраннике, хотя изначально закрывала глаза на все его недостатки и души в нем не чаяла. Более того, она даже пошла наперекор своему отцу, ведь тот был категорически против ее отношений с Артемом.

«Спасибо большое моему папочке за характер! Папа всегда говорил, что Артем Сорока — маньяк и садист. Родители родили его не для добрых дел. Я была наивная и не послушала мудрых родителей. Теперь я сама в этом убедилась», - высказалась девушка недавно.


Овсянникова заявила, что несмотря на слова Ксении Бородиной, которые прозвучали во время шоу «Бородина против Бузовой», что ее чувства к Сороке не искренние и на проекте они строят фикцию, она испытывает к парню теплые эмоции и «только слепой может не заметить», что она влюбилась в маньяка.

Марго Овсянникова ушла от «садиста и маньяка» Артема Сороки


Тем не менее, по словам участницы, пелена с ее глаз уже пропала, а потому, несмотря на чувства, она отпускает Артема и идет дальше.

«Я уважаю себя! Поэтому я никогда не допущу, чтобы на меня поднимали руку, оскорбляли и унижали!», - написала Марго в своем микроблоге несколько дней назад.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:00
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