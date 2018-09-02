Уфолог обнаружил на снимках Марса завернутое в шкуру животного древнее оружие

Уфолог рассказал, что во время просмотра снимков NASA с поверхности Марса он заметил ручку предмета, который показался ему странным. Затем Скотт Уоринг увидел покрытие из кожи, из которого торчал клинок. И тогда исследователь понял, что нашел - древнее оружие в шкуре животного. Чтобы было легче рассмотреть обнаруженный предмет уфолог изменил его цвет на изображении.Скотт Уоринг особо отметил, что чехол для древнего оружия был сшит, поскольку на снимке просматриваются следы швов. Уфолог крайне возмущен тем, что космическое агентство NASA, скрывает правду касательно существования инопланетной жизни.