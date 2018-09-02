Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами

Apple iPhone XХотя многие смартфоны оснащены функцией распознавания лиц, метод Apple на его iPhone X использует уникальную технологию под названием Face ID. Он использует инфракрасную камеру, датчик глубины и точечный проектор, чтобы отобразить 30 000 точек на лице и создать искусственное 3D-сканирование. Face ID достаточно безопасен для использования для цифровых платежей через Apple Pay , и его можно использовать для отправки веселых анимационных эмодзи.Samsung Galaxy Note 9Samsung Galaxy Note 9 поставляется с программным обеспечением AI , которое анализирует сцену и быстро обнаруживает объект съемки, такой как цветок, еда, собака, человек или что - то другое. Есть 20 сценических категорий, затем камера оптимизирует баланс белого, насыщенность и контрастность, чтобы делать снимки. Кроме того, стилус S-Pen телефона может запускать различные действия камеры. Через пару кликов можно открыть приложение для камеры, перевернуть камеру и сделать снимок.Google Pixel 2Google Pixel 2 не оснащен дополнительным оборудованием, но он имеет функцию, которая делает смартфон одним из лучших для записи видео. Задняя камера телефона сочетает оптическую стабилизацию изображения с электронной стабилизацией изображения на основе гироскопа, последняя из которых может быть включена и выключена. Вместе они создают супер гладкий и естественный вид видео. Скорее всего, его будущий преемник Pixel 3 сможет делать то же самое или станет еще лучше.LG V35 ThinQV35 ThinQ имеет две 16-мегапиксельные камеры на задней панели. Одна из них - стандартный объектив, а другой - широкоугольный, который позволяет захватывать больше контента в каждом кадре. Как и в Note 9, в телефоне есть функция «Ячейка» (специально для телефонов LG ThinQ), которая позволяет камере идентифицировать более тысячи объектов и изображений, а затем группировать эти вещи в 18 разных категорий, таких как человек, городской пейзаж или еда. Затем он автоматически настроит настройки камеры и предложит фильтры.Oppo Find XКак и iPhone X, функция обнаружения открытий Find X использует безопасный метод 3D-сканирования. Поставщик Oppo может похвастаться 0,0001-процентной скоростью распознавания и аутентификацией на уровне оплаты. Кроме того, у него есть модуль для задних и самоуправляемых камер, который скользит вверх, когда пользователь хочет сделать снимок. Всплывающая камера может показаться неловкой, но на самом деле это умная идея, которая помогает поддерживать чистоту и стиль телефона.Vivo NexБудучи дочерней компанией Oppo, Vivo выпустила телефон с выдвижной камерой. Механизм включает в себя 8-мегапиксельную самообучающуюся камеру, которая появляется по желанию пользователя. Механизм тоже очень прочный, и вряд ли он сломается.Huawei P20 ProС зеркальной фиолетовой панелью и тремя задними камерами P20 Pro выделяется из толпы. Его настройка включает в себя 40-мегапиксельную главную камеру, 20-мегапиксельную монохромную линзу, чтобы добавить богатство и детали, и 8-мегапиксельный телеобъектив, который помогает снимать портретные снимки и увеличивать до 3X.Cat S61S61 является одним из самых новых телефонов в этом списке. Он не только имеет встроенную тепловизионную камеру, которая может визуализировать температуру с некоторыми снимками , находящимися в разных местах , она также оснащена датчиком качества воздуха и лазером.Asus ZenFone ARЗапущенный в прошлом году ZenFone AR стал вторым телефоном, поддерживающим смесь Google технологий AR и VR после Phab 2 Pro с 2016 года. В рамках уже существующей инициативы компании Tango, смартфон оснащен дополнительной задней камерой для измерения расстояний в 3D.