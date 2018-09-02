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Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение

Ученые проанализировали влияние похмелья на различные функции головного мозга человека. Внимательность, как выяснилось, снижается, однако способность делить внимание между отдельно взятыми делами осталась неизменной.

Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение


Основным симптомом похмелья называют усталость, она присутствуют практически у всех людей. Усталость, возможно, и является причиной рассеивания постоянного внимания. Впрочем, доподлинно известно, что похмелье негативно влияет на психоматорику человека. В том числе это касается простой ходьбы, при которой субъект испытывает определенные неудобства, пытаясь пройтись по прямой линии. Реакция тоже ухудшается, во многом из-за снижения внимательности, при этом наиболее сложным становится именно фокусировка внимания на чем-то одном.

Важно отметить, что внимательность и умение сконцентрироваться – это важнейшие качества водителя. В таком случае похмелье может влиять на возникновение ДТП не меньше, чем состояние алкогольного опьянения. Исследования не эту тему также были проведены, результаты предсказуемы: человек в состоянии похмелья, даже с большим опытом вождения, не способен показать навыки вождения высокого уровня.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01
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