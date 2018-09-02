Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение
Ученые проанализировали влияние похмелья на различные функции головного мозга человека. Внимательность, как выяснилось, снижается, однако способность делить внимание между отдельно взятыми делами осталась неизменной.
Основным симптомом похмелья называют усталость, она присутствуют практически у всех людей. Усталость, возможно, и является причиной рассеивания постоянного внимания. Впрочем, доподлинно известно, что похмелье негативно влияет на психоматорику человека. В том числе это касается простой ходьбы, при которой субъект испытывает определенные неудобства, пытаясь пройтись по прямой линии. Реакция тоже ухудшается, во многом из-за снижения внимательности, при этом наиболее сложным становится именно фокусировка внимания на чем-то одном.
Важно отметить, что внимательность и умение сконцентрироваться – это важнейшие качества водителя. В таком случае похмелье может влиять на возникновение ДТП не меньше, чем состояние алкогольного опьянения. Исследования не эту тему также были проведены, результаты предсказуемы: человек в состоянии похмелья, даже с большим опытом вождения, не способен показать навыки вождения высокого уровня.
Основным симптомом похмелья называют усталость, она присутствуют практически у всех людей. Усталость, возможно, и является причиной рассеивания постоянного внимания. Впрочем, доподлинно известно, что похмелье негативно влияет на психоматорику человека. В том числе это касается простой ходьбы, при которой субъект испытывает определенные неудобства, пытаясь пройтись по прямой линии. Реакция тоже ухудшается, во многом из-за снижения внимательности, при этом наиболее сложным становится именно фокусировка внимания на чем-то одном.
Важно отметить, что внимательность и умение сконцентрироваться – это важнейшие качества водителя. В таком случае похмелье может влиять на возникновение ДТП не меньше, чем состояние алкогольного опьянения. Исследования не эту тему также были проведены, результаты предсказуемы: человек в состоянии похмелья, даже с большим опытом вождения, не способен показать навыки вождения высокого уровня.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01