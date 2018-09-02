В Рязани три автомобиля сбили пешехода на Солотчинском шоссе

Сначала 24-летний молодой человек оказался под колесами Nissan Tiida, за рулем которого находился 61-летний водитель из Рязани. Следом произошел удар от автомобиля такой же модели под управлением 51-летней женщины. Последним участником аварии был ВАЗ-2107, управлял которым мужчина возрастом 37 лет.В результате совершенного наезда пешеход погиб на месте происшествия. Полиция проводит проверки и выяснение всех обстоятельств совершенного ДТП.