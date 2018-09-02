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В Рязани три автомобиля сбили пешехода на Солотчинском шоссе

На Солотчинком шоссе автодороги Рязань – Клепики в результате ДТП сбит пешеход. Представители регионального УМВД сообщают, что на пешехода поочередно наехали «Жигули» седьмой модели и два автомобиля Nissan Tiida.

В Рязани три автомобиля сбили пешехода на Солотчинском шоссе


Сначала 24-летний молодой человек оказался под колесами Nissan Tiida, за рулем которого находился 61-летний водитель из Рязани. Следом произошел удар от автомобиля такой же модели под управлением 51-летней женщины. Последним участником аварии был ВАЗ-2107, управлял которым мужчина возрастом 37 лет.

В результате совершенного наезда пешеход погиб на месте происшествия. Полиция проводит проверки и выяснение всех обстоятельств совершенного ДТП.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:48
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