В массовом ДТП в Самарской области погибли 2 взрослых и 3 ребенка

По информации регионального ГУ МВД РФ, 49-летний водитель Toyota Lite выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 47-летний мужчина. В результате чего большегруз изменил свое направление, что привело к столкновению с Mitsubishi и Toyota Mark. Затем Volvo опрокинулся набок, перегородив проезжую часть. Автомобиль Toyota Mark врезался в Toyota Lite, в результате чего погибли 55-летняя женщина, 52-летний мужчина, 2 девочки 14 и 7 лет и 14-летний мальчик. Водители иномарки и грузовика также получили травмы и были госпитализированы.Полиция уже возбудила дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».