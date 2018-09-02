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В массовом ДТП в Самарской области погибли 2 взрослых и 3 ребенка

ДТП произошло сегодня около 8 утра в Исаклинском районе Самарской области. Известно, что погибли 2 взрослых и 3 ребенка.

В массовом ДТП в Самарской области погибли 2 взрослых и 3 ребенка


По информации регионального ГУ МВД РФ, 49-летний водитель Toyota Lite выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 47-летний мужчина. В результате чего большегруз изменил свое направление, что привело к столкновению с Mitsubishi и Toyota Mark. Затем Volvo опрокинулся набок, перегородив проезжую часть. Автомобиль Toyota Mark врезался в Toyota Lite, в результате чего погибли 55-летняя женщина, 52-летний мужчина, 2 девочки 14 и 7 лет и 14-летний мальчик. Водители иномарки и грузовика также получили травмы и были госпитализированы.

Полиция уже возбудила дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:32
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