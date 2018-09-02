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В Ульяновской области в реке найдено тело погибшего мужчины

В Ульяновской области, село Софьино, 1 сентября в 18.30 было найден труп мужчины. Тело погибшего обнаружил в озере местный житель.

В Ульяновской области в реке найдено тело погибшего мужчины


Погибший мужчина 1957 года рождения был обнаружен случайным очевидцем в месте, непредназначенном для купания. Детали происшествия остаются неизвестными на текущий момент. Имя погибшего также официально названо не было, однако с учетом того, что удалось установить год рождения, вероятно, имя не разглашается по другим причинам.

МЧС Ульяновской области занимается поиском улик в месте, годе погибший был обнаружен. Под влиянием воды внешность, как известно, может сильно искажаться. Личные вещи, если таковые имелись при себе у погибшего, могли прийти в негодность, в том числе паспорт или другие документы, по которым можно точно определить данные о мужчине. Пока продолжается расследование, остается неизвестным то, местный ли мужчина и, что еще важнее, является ли происшествие несчастным случаем.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:20
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