В Ульяновской области в реке найдено тело погибшего мужчины

Погибший мужчина 1957 года рождения был обнаружен случайным очевидцем в месте, непредназначенном для купания. Детали происшествия остаются неизвестными на текущий момент. Имя погибшего также официально названо не было, однако с учетом того, что удалось установить год рождения, вероятно, имя не разглашается по другим причинам.МЧС Ульяновской области занимается поиском улик в месте, годе погибший был обнаружен. Под влиянием воды внешность, как известно, может сильно искажаться. Личные вещи, если таковые имелись при себе у погибшего, могли прийти в негодность, в том числе паспорт или другие документы, по которым можно точно определить данные о мужчине. Пока продолжается расследование, остается неизвестным то, местный ли мужчина и, что еще важнее, является ли происшествие несчастным случаем.