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В Самаре погиб зажатый между вагонами водитель трамвая

Министерство труда Самарской области сообщает, что в тот момент, когда трамвай выполнял маневровые работы водителя зажало между вагонами. Он скончался от полученных травм до прибытия кареты скорой помощи.

В Самаре погиб зажатый между вагонами водитель трамвая


Это уже, как минимум, 7-ая смерть на крупных промышленных предприятиях этого региона в течение августа 2018 года. В министерстве напоминают, чтобы не было аналогичных случаев, необходимо организовывать производство любых работ в соответствии с государственными нормативными и требованиями охраны труда, а также соблюдать правила по охране труда на городском электрическом транспорте.

Также в ведомстве просят граждан, ставших очевидцами несчастного случая, произошедшего с работниками организаций Самарской области, сразу же сообщить о случившемся в Государственную инспекцию труда.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:42
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