В Самаре погиб зажатый между вагонами водитель трамвая

Это уже, как минимум, 7-ая смерть на крупных промышленных предприятиях этого региона в течение августа 2018 года. В министерстве напоминают, чтобы не было аналогичных случаев, необходимо организовывать производство любых работ в соответствии с государственными нормативными и требованиями охраны труда, а также соблюдать правила по охране труда на городском электрическом транспорте.Также в ведомстве просят граждан, ставших очевидцами несчастного случая, произошедшего с работниками организаций Самарской области, сразу же сообщить о случившемся в Государственную инспекцию труда.