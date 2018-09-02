Поклонники поздравили Александру Гозиас со второй беременностью

«Не зря говорят, что счастье внутри нас», - написала она, тем самым буквально в открытую призналась в своей беременности.

«Ты беременна?», «Сашенька беременна что ли?», «Саша,Молодец!!!! Дети это цветы жизни и никого не слушай!!!! Здоровья тебе и твоему будущему малышу», «Люди, вы что? Не умеете так живот надувать?», «Да какая беременность? Она на днях бухала в клубе», «Да она просто надула живот)))», «Не позорься, убери живот. Понятно ,что не беременна, на этот надутый живот, смотреть неприятно», - писали пользователи в комментариях.

Многие поклонники удивились от таких неожиданных новостей, однако были рады за девушку, а потому принялись поздравлять ее. Однако нашлись и те, кто решил, что фотография с животом – глупый розыгрыш, который в прошедшем апреле делала Марго Овсянникова, заявив, что ждет ребенка от Романа Гриценко.Однако Саша не стала отвечать на вопросы фанатов, поэтому те продолжили рассуждать над тем, как она могла забеременеть, а самое главное – от кого, ведь с Константином Ивановым рассталась еще несколько месяцев назад и с тех в компании мужчин ее никто не видел.