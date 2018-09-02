В Уфе под автомобилем найдена мертвая женщина

Автомобиль Daewoo Nexia провел неопределенное количество времени в 5 метрах от улицы Биологической, будучи припаркованным на поросшей травой земле. В какой-то момент под автомобилем обнаружили женщину 50 лет, проживающую в данном поселке. По заявлениям источников, владельца машины пока установить не удалось.По данному делу проводится следствие. По одной из версий, женщину сбил водитель автомобиля. По другой, женщина погибла вследствие других обстоятельств, а под машиной оказалась, чтобы виновник происшествия успел скрыться. Главной загадкой остается то, почему автомобиль находится в 5 метрах от дороги, почему женщина оказалась под ним и где находится виновник происшествия.