В Уфе под автомобилем найдена мертвая женщина
В городе Уфа на Биологической улице, поселок Новоалександровка, обнаружили покойную местную жительницу. По словам источников, ее тело было найдено под автомобилем, припаркованным у трассы.
Автомобиль Daewoo Nexia провел неопределенное количество времени в 5 метрах от улицы Биологической, будучи припаркованным на поросшей травой земле. В какой-то момент под автомобилем обнаружили женщину 50 лет, проживающую в данном поселке. По заявлениям источников, владельца машины пока установить не удалось.
По данному делу проводится следствие. По одной из версий, женщину сбил водитель автомобиля. По другой, женщина погибла вследствие других обстоятельств, а под машиной оказалась, чтобы виновник происшествия успел скрыться. Главной загадкой остается то, почему автомобиль находится в 5 метрах от дороги, почему женщина оказалась под ним и где находится виновник происшествия.
Автомобиль Daewoo Nexia провел неопределенное количество времени в 5 метрах от улицы Биологической, будучи припаркованным на поросшей травой земле. В какой-то момент под автомобилем обнаружили женщину 50 лет, проживающую в данном поселке. По заявлениям источников, владельца машины пока установить не удалось.
По данному делу проводится следствие. По одной из версий, женщину сбил водитель автомобиля. По другой, женщина погибла вследствие других обстоятельств, а под машиной оказалась, чтобы виновник происшествия успел скрыться. Главной загадкой остается то, почему автомобиль находится в 5 метрах от дороги, почему женщина оказалась под ним и где находится виновник происшествия.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:16