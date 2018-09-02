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Ученые доказали пользу от детской лжи

Исследования ученых университета Торонто доказали, что детская ложь может приносить определенную пользу. Результаты научной работы опубликованы в издании Daily mail.

Ученые доказали пользу от детской лжи


В эксперименте приняли участие 42 ребенка дошкольного возраста, не старше 5 лет. Причем никто из них не показал способностей сознательно врать, можно сказать – они не умели говорить неправду. Специалисты разделили маленьких участников на две группы, ребят в одной из них учили говорить неправду во время игры в прятки. После участия в игре, провели тестирование каждого ребенка на предмет сообразительности и мыслительных способностей. При анализе были затронуты вопросы планирования определенных задач, а также способности сосредоточиться и понять действия другого человека. Результаты показали, что дети, прошедшие обучение обманывать, превзошли итоговые показатели контрольной группы.

Как рассказали ученые, проделанной работой подтверждается идея, что даже условия негативного социального поведения человека, могут создавать определенные когнитивные преимущества, которые используются им для достижения поставленной цели.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:16
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