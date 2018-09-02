Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в России автомобилей

На первом месте седан нового поколения Toyota Camry. Эта модель отличается тем, что уже в базовом оснащении имеет множество систем безопасности, таких как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и система автоматической экстренной остановки. На втором месте расположилась Mazda CX-9, у которой имеется предупреждение о столкновении при выезде со стоянки и контроль за слепыми зонами. Третье место досталось Subaru WRX 2018 года, который оснащен многими усовершенствованными системами помощи водителю. KIA Optima оказалась на четвертом месте. В данную модель было добавлено больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.Завершает ТОП-5 MINI Cooper Countryman. Компактная модель оснащается системой контроля за слепыми зонами и системой контроля усталости водителя.