Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в России автомобилей
Назван ТОП-5 самых безопасных для водителей и пассажиров автомобилей 2018 года представленных в России. Особое внимание уделялось проверке уровня повреждений при лобовом столкновении, а также проверялась прочность крыши и обеспечения безопасности подголовниками машины.
На первом месте седан нового поколения Toyota Camry. Эта модель отличается тем, что уже в базовом оснащении имеет множество систем безопасности, таких как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и система автоматической экстренной остановки. На втором месте расположилась Mazda CX-9, у которой имеется предупреждение о столкновении при выезде со стоянки и контроль за слепыми зонами. Третье место досталось Subaru WRX 2018 года, который оснащен многими усовершенствованными системами помощи водителю. KIA Optima оказалась на четвертом месте. В данную модель было добавлено больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.
Завершает ТОП-5 MINI Cooper Countryman. Компактная модель оснащается системой контроля за слепыми зонами и системой контроля усталости водителя.
На первом месте седан нового поколения Toyota Camry. Эта модель отличается тем, что уже в базовом оснащении имеет множество систем безопасности, таких как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и система автоматической экстренной остановки. На втором месте расположилась Mazda CX-9, у которой имеется предупреждение о столкновении при выезде со стоянки и контроль за слепыми зонами. Третье место досталось Subaru WRX 2018 года, который оснащен многими усовершенствованными системами помощи водителю. KIA Optima оказалась на четвертом месте. В данную модель было добавлено больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.
Завершает ТОП-5 MINI Cooper Countryman. Компактная модель оснащается системой контроля за слепыми зонами и системой контроля усталости водителя.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:18