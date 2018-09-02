АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в России автомобилей

Назван ТОП-5 самых безопасных для водителей и пассажиров автомобилей 2018 года представленных в России. Особое внимание уделялось проверке уровня повреждений при лобовом столкновении, а также проверялась прочность крыши и обеспечения безопасности подголовниками машины.

Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в России автомобилей


На первом месте седан нового поколения Toyota Camry. Эта модель отличается тем, что уже в базовом оснащении имеет множество систем безопасности, таких как камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и система автоматической экстренной остановки. На втором месте расположилась Mazda CX-9, у которой имеется предупреждение о столкновении при выезде со стоянки и контроль за слепыми зонами. Третье место досталось Subaru WRX 2018 года, который оснащен многими усовершенствованными системами помощи водителю. KIA Optima оказалась на четвертом месте. В данную модель было добавлено больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.

Завершает ТОП-5 MINI Cooper Countryman. Компактная модель оснащается системой контроля за слепыми зонами и системой контроля усталости водителя.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники поздравили Александру Гозиас со второй
Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии
Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в
В Уфе под автомобилем найдена мертвая женщина
Ученые планируют переместить Землю от Солнца до
Помолодевшая и в мини-шортах: Алла Пугачева
В Сети появились Фото нового iPhone XS от
Флагман Samsung Galaxy X10 может получить
Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого
Марина Африкантова и Роман Капаклы подадут
Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто
В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка при
На YouTube появятся донаты
В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый
В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю
В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка
Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов
"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с
Ученые: Планета Нибиру летит по четкой траектории
В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон,
Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин
Facebook запускает аналогичную YouTube
Исследователь обнаружил несколько пробелов в
Лишилась документов: Звезду «Дома-2» Марину
В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле
Twitter предложит пользователям отписываться от
Александр Серов рассказал об отношениях с
ФАС пересмотрит подходы к формированию стоимости
Новый Jaguar I-Pace получил 22-дюймовые колёса и
Просмотреть все новости