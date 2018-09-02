АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Флагман Samsung Galaxy X10 может получить выдвижную камеру

Новый Samsung Galaxy X10, вероятнее всего, будет оснащен выдвижной камерой. Кроме того, новинка, как сообщается, будет оснащена целым комплексом передовых технологий.

Флагман Samsung Galaxy X10 может получить выдвижную камеру


Выдвижная камера является не слишком популярной на данный момент, так как делает само мобильное устройство более хрупким. Надежность устройства обычно существенно падает в случае применения технологии “слайдер”, при которой камера защищена частью корпуса смартфона. Однако есть масса новшеств, благодаря которым выдвижная камера может стать трендом за счет преимуществ, среди которых главными остаются защита объектива, а также удобство эксплуатации.

По неофициальным источникам, Samsung Galaxy X10 так же будет обладать функцией распознавания лиц. Данная опция уже достаточно продолжительное время используется во время фото и видео съемки. К примеру, благодаря улыбке, устройство может автоматически сфотографировать людей в кадре. В случае с Х10, распознавание лица, вероятно, сможет заменять ручную авторизацию в некоторых программах.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники поздравили Александру Гозиас со второй
Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии
Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в
В Уфе под автомобилем найдена мертвая женщина
Ученые планируют переместить Землю от Солнца до
Помолодевшая и в мини-шортах: Алла Пугачева
В Сети появились Фото нового iPhone XS от
Флагман Samsung Galaxy X10 может получить
Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого
Марина Африкантова и Роман Капаклы подадут
Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто
В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка при
На YouTube появятся донаты
В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый
В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю
В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка
Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов
"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с
Ученые: Планета Нибиру летит по четкой траектории
В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон,
Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин
Facebook запускает аналогичную YouTube
Исследователь обнаружил несколько пробелов в
Лишилась документов: Звезду «Дома-2» Марину
В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле
Twitter предложит пользователям отписываться от
Александр Серов рассказал об отношениях с
ФАС пересмотрит подходы к формированию стоимости
Новый Jaguar I-Pace получил 22-дюймовые колёса и
Просмотреть все новости