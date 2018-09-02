Флагман Samsung Galaxy X10 может получить выдвижную камеру

Выдвижная камера является не слишком популярной на данный момент, так как делает само мобильное устройство более хрупким. Надежность устройства обычно существенно падает в случае применения технологии “слайдер”, при которой камера защищена частью корпуса смартфона. Однако есть масса новшеств, благодаря которым выдвижная камера может стать трендом за счет преимуществ, среди которых главными остаются защита объектива, а также удобство эксплуатации.По неофициальным источникам, Samsung Galaxy X10 так же будет обладать функцией распознавания лиц. Данная опция уже достаточно продолжительное время используется во время фото и видео съемки. К примеру, благодаря улыбке, устройство может автоматически сфотографировать людей в кадре. В случае с Х10, распознавание лица, вероятно, сможет заменять ручную авторизацию в некоторых программах.