Первый игровой смартфон Razer Phone подешевел на 150 долларов

Смартфон Razer Phone дебютировал около года назад, а сейчас на него на официальных сайтах Microsoft и Amazon, предлагается скидка. Обе корпорации просят за первую игровую модель 550 долларов, и одинаковые цены могут свидетельствовать о согласовании ее с разработчиком этого устройства.Эксперты связывают ощутимое снижение стоимости смартфона с вероятной подготовкой Razer к выпуску нового поколения игровой модели. Представители компании пока не дали никаких официальных комментариев по поводу снижения ценника на 150 долларов и дальнейших планов.