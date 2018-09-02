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Первый игровой смартфон Razer Phone подешевел на 150 долларов

Компания Razer первой создала новый сегмент на рынке смартфонов, предложив пользователям игровую модель. Устройство, изначально было оценено в 700 долларов, теперь предлагается дешевле на 150.

Первый игровой смартфон Razer Phone подешевел на 150 долларов


Смартфон Razer Phone дебютировал около года назад, а сейчас на него на официальных сайтах Microsoft и Amazon, предлагается скидка. Обе корпорации просят за первую игровую модель 550 долларов, и одинаковые цены могут свидетельствовать о согласовании ее с разработчиком этого устройства.

Эксперты связывают ощутимое снижение стоимости смартфона с вероятной подготовкой Razer к выпуску нового поколения игровой модели. Представители компании пока не дали никаких официальных комментариев по поводу снижения ценника на 150 долларов и дальнейших планов.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:48
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