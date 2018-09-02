Марина Африкантова и Роман Капаклы подадут заявление в ЗАГС и распишутся до Нового года

«Те накопления, которые у нас есть, потратим лучше на свадебное путешествие. У меня рука не поднимется купить платье за 200 тысяч рублей, когда я знаю, что постою в нем буквально десять часов, и все — куда мне его девать?», - рассказывает Африкантова.

«Я бы хотела в Париж — город любви, красивые виды, красивые рестораны, другие люди, все стильные, шикарные фотографии. И это тоже недешевое удовольствие. Мы посмотрели свадебные пакеты, они от трехсот тысяч рублей. Это очень дорого!», - подытожила блондинка.

Так, по словам девушки, они с возлюбленным обязательно подадут заявление и распишутся до Нового года. Что касается торжественной части с банкетом, то скорее всего этого не будет, так как они считают, что это нерациональная трата денег.Она отметила, что не видит разницы в платье от дорогого бренда и малоизвестного, ведь в любом из них выглядит потрясающе.Татьяна Владимировна, мама Марины, имеет такое же мнение. Точнее, именно она привила дочери такие мысли, ведь с самого детства говорила ей о том, что не нужно тратить много денег на красивые безделушки и никому ненужные торжества, в число которых попало и замужество.Участница реалити-шоу призналась, что уже знает, куда потратит практически весь выделенный на бракосочетание бюджет – на свадебное путешествие. Причем она уже решила, в какую страну и город они с Ромой полетят.Оказывается, Африкантова давно мечтает побывать в самом сердце Франции – Париже, а сделать это во время свадебного путешествия, будет приятней вдвойне.