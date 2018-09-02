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Volvo XC 90 получил максимальную комплектацию

Volvo XC 90 обзавелся максимальной комплектацией. Автомобиль получил массу дополнительных функций, а также дизельным двигателем D5.

Volvo XC 90 получил максимальную комплектацию


Габариты автомобиля также возросли, в частности длина и ширина увеличены на 15 и 7 сантиметров соответственно. Однако салон автомобиля, пожалуй, можно назвать его главной изюминкой. Дизайнеры Volvo приложили массу усилий для достижения планки “премиумкласс”. Внутри имеется множество деталей из натурального дерева, а отделка из натуральной кожи прекрасно дополняется алюминиевыми вставками.

Распространяться автомобиль будет по ориентировочной стоимости в 95 тысяч долларов. Снаружи автомобиль не претерпел кардинальных изменений, помимо его передней части, которая теперь выглядит более мощной, как бы подчеркивая преимущества новой модели. Впрочем, существует мнение, что новая передняя часть автомобиля слегка не соответствует типичному дизайну от Volvo.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:13
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