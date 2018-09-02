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Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии топлива

Высокие цены на топливо вынуждает российских автомобилистов искать способы сократить его расход, чтобы сэкономить. В свою очередь эксперты назвали ТОП-3 лучших способа экономии горючего.

Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии топлива


На первом месте в данном списке оказалась правильная манера управления транспортом – без разгонов и резких движений. Некоторые автомобилисты этим правилом пренебрегают и потому искренне удивляются существенному расходу топлива, который не совпадает с заявленным производителем. Причина в том, что в ПТС указан расход горючего при размеренной езде. Согласно данной рекомендации, бензина в баке будет оставаться на пару литров больше обычного.

Второе место занял правильный маршрут. Эксперты уверяют, что он не должен пролегать через извилистые дороги с плохим асфальтом, подъемами и частыми светофорами. При выборе между более длинным путем по гладкой трассе и проселочной извилистой дороге, предпочтение следует отдать первому варианту.

Что касается третьего места, то оно достается заправке на проверенных автозапрвочных станциях. Качеством бензина, по словам специалистов, пренебрегать не следует. Если заправлять авто некачественным бензином, могут возникнуть проблемы не только с его расходом, но и проблемы с мотором.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:24
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