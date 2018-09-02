В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном
В Москве в Концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с депутатом Госдумы и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Расположенная неподалеку Триумфальная площадь перекрыта.
Попрощаться со знаменитым артистом пришли коллеги, близкие и родные, а также его преданные поклонники. Среди пришедших на церемонию были Леонид Рошаль и Валентина Терешкова. Люди выражают свои соболезнования вдове и детям певца. В зал, где звучат записи композиций в исполнении Иосифа Кобзона, постепенно прибывает все больше фанатов, а на сцене разложены венки. На здании, где проходит церемония прощания размещен огромный портрет народного артиста СССР.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни. По имеющимся данным, исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Попрощаться со знаменитым артистом пришли коллеги, близкие и родные, а также его преданные поклонники. Среди пришедших на церемонию были Леонид Рошаль и Валентина Терешкова. Люди выражают свои соболезнования вдове и детям певца. В зал, где звучат записи композиций в исполнении Иосифа Кобзона, постепенно прибывает все больше фанатов, а на сцене разложены венки. На здании, где проходит церемония прощания размещен огромный портрет народного артиста СССР.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни. По имеющимся данным, исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:50