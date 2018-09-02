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В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном

В Москве в Концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с депутатом Госдумы и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Расположенная неподалеку Триумфальная площадь перекрыта.

В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном


Попрощаться со знаменитым артистом пришли коллеги, близкие и родные, а также его преданные поклонники. Среди пришедших на церемонию были Леонид Рошаль и Валентина Терешкова. Люди выражают свои соболезнования вдове и детям певца. В зал, где звучат записи композиций в исполнении Иосифа Кобзона, постепенно прибывает все больше фанатов, а на сцене разложены венки. На здании, где проходит церемония прощания размещен огромный портрет народного артиста СССР.

В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном


Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни. По имеющимся данным, исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:50
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