Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто на ММАС-2018

Первое место достойно занимает самая долгожданная модель - LADA 4x4 Vision. Для нового концептуального внедорожника от «АвтоВАЗ» выбран фирменный X-стиль модели. Появится очередное поколение автомобилей в продаже примерно после 2020 года. Вторая позиция рейтинга определена для нового представителя кроссоверов С-сегмента - Renault Arkana. Официальные представители французской марки сообщают, что состоялся дебют только прототипа, но у товарной версии не будет практически никаких отличий от него.Третье место занимает модель люксового российского седана - Aurus Senat. Из сообщений главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова известно, что новинкой из проекта «Кортеж» будет представлен конкурент передовым Bentley и Rolls-Royce. На следующей позиции расположилась еще одна версия отечественного авто - LADA XRay Cross. Характеристики модели указаны в самой приставке Cross названия, здесь значительно увеличен клиренс и добавлена возможность изменения режимов вождения.Последнее место из ТОП-5 особых новинок ММАС-2018 досталось беспилотному шатлу «КАМАЗ». Особый, футуристический дизайн автомобиля, не помешает ему уже в ближайшее время появится на дорогах.