АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто на ММАС-2018

В ходе проведения Московского международного салона уже состоялись премьеры новинок от известных мировых производителей. Экспертами принято решение составить ТОП-5 самых передовых автомобилей, представленных участниками ММАС - 2018.

Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто на ММАС-2018


Первое место достойно занимает самая долгожданная модель - LADA 4x4 Vision. Для нового концептуального внедорожника от «АвтоВАЗ» выбран фирменный X-стиль модели. Появится очередное поколение автомобилей в продаже примерно после 2020 года. Вторая позиция рейтинга определена для нового представителя кроссоверов С-сегмента - Renault Arkana. Официальные представители французской марки сообщают, что состоялся дебют только прототипа, но у товарной версии не будет практически никаких отличий от него.

Третье место занимает модель люксового российского седана - Aurus Senat. Из сообщений главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова известно, что новинкой из проекта «Кортеж» будет представлен конкурент передовым Bentley и Rolls-Royce. На следующей позиции расположилась еще одна версия отечественного авто - LADA XRay Cross. Характеристики модели указаны в самой приставке Cross названия, здесь значительно увеличен клиренс и добавлена возможность изменения режимов вождения.


Последнее место из ТОП-5 особых новинок ММАС-2018 досталось беспилотному шатлу «КАМАЗ». Особый, футуристический дизайн автомобиля, не помешает ему уже в ближайшее время появится на дорогах.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники поздравили Александру Гозиас со второй
Специалисты назвали ТОП-3 лучших способа экономии
Назван ТОП-5 самых безопасных представленных в
В Уфе под автомобилем найдена мертвая женщина
Ученые планируют переместить Землю от Солнца до
Помолодевшая и в мини-шортах: Алла Пугачева
В Сети появились Фото нового iPhone XS от
Флагман Samsung Galaxy X10 может получить
Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого
Марина Африкантова и Роман Капаклы подадут
Эксперты составили ТОП-5 передовых моделей авто
В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка при
На YouTube появятся донаты
В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый
В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю
В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка
Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов
"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с
Ученые: Планета Нибиру летит по четкой траектории
В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон,
Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин
Facebook запускает аналогичную YouTube
Исследователь обнаружил несколько пробелов в
Лишилась документов: Звезду «Дома-2» Марину
В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле
Twitter предложит пользователям отписываться от
Александр Серов рассказал об отношениях с
ФАС пересмотрит подходы к формированию стоимости
Новый Jaguar I-Pace получил 22-дюймовые колёса и
Просмотреть все новости