Максим Фадеев похудел на 70 кг и рассказал о бодипозитве
Максим Фадеев поделился своим мнением по поводу явления “Боди позитив”. Причиной записи Фадеева в сети Instagram стала обложка нового Cosmopolitan, на которой расположилась Тесс Холлидей.
Запись Фадеева демонстрирует сожаление певца касательно того, что якобы бодипозитив вошел в моду лишь после его похудения на 70 кг. В записи также есть просьба Фадеева, адресованная подписчикам, поделиться своим мнением. Небольшая часть людей написали примерно следующее: ”Не важно, как выглядит человек, важно чтобы самому было комфортно”. Большинство подписчиков выказывали недоумение самим фактом того, что некоторые люди могут любить такое явление.
Напомним, что “Бодипозитив” является неким течением моды, в основном среди женщин, по заявлению источников, смысл которого заключается в попытке доказать, что лишний вес может быть привлекательным и более того является естественным явлением. Кроме лишнего веса, представители “Боди позитив ” предпочитают придавать собственному телу максимально естественный вид, часто пренебрегая гигиеной. То ли дело Тесс Холлидей, внешность которой по праву считается модельной.
Запись Фадеева демонстрирует сожаление певца касательно того, что якобы бодипозитив вошел в моду лишь после его похудения на 70 кг. В записи также есть просьба Фадеева, адресованная подписчикам, поделиться своим мнением. Небольшая часть людей написали примерно следующее: ”Не важно, как выглядит человек, важно чтобы самому было комфортно”. Большинство подписчиков выказывали недоумение самим фактом того, что некоторые люди могут любить такое явление.
Напомним, что “Бодипозитив” является неким течением моды, в основном среди женщин, по заявлению источников, смысл которого заключается в попытке доказать, что лишний вес может быть привлекательным и более того является естественным явлением. Кроме лишнего веса, представители “Боди позитив ” предпочитают придавать собственному телу максимально естественный вид, часто пренебрегая гигиеной. То ли дело Тесс Холлидей, внешность которой по праву считается модельной.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:36