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Максим Фадеев похудел на 70 кг и рассказал о бодипозитве

Максим Фадеев поделился своим мнением по поводу явления “Боди позитив”. Причиной записи Фадеева в сети Instagram стала обложка нового Cosmopolitan, на которой расположилась Тесс Холлидей.

Максим Фадеев похудел на 70 кг и рассказал о бодипозитве


Запись Фадеева демонстрирует сожаление певца касательно того, что якобы бодипозитив вошел в моду лишь после его похудения на 70 кг. В записи также есть просьба Фадеева, адресованная подписчикам, поделиться своим мнением. Небольшая часть людей написали примерно следующее: ”Не важно, как выглядит человек, важно чтобы самому было комфортно”. Большинство подписчиков выказывали недоумение самим фактом того, что некоторые люди могут любить такое явление.

Напомним, что “Бодипозитив” является неким течением моды, в основном среди женщин, по заявлению источников, смысл которого заключается в попытке доказать, что лишний вес может быть привлекательным и более того является естественным явлением. Кроме лишнего веса, представители “Боди позитив ” предпочитают придавать собственному телу максимально естественный вид, часто пренебрегая гигиеной. То ли дело Тесс Холлидей, внешность которой по праву считается модельной.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:36
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