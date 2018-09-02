Помолодевшая и в мини-шортах: Алла Пугачева вернулась из Латвии в Москву
Алла Пугачева недавно вернулась из Латвии со своей семьей, где проводила летний отпуск. Поклонники звезды тут же отметили, что отпуск пошел ей на пользу. Особенно фанаты восхитились посвежевшим видом Примадонны, в которых она вернулась в Москву.
По традиции звезда отечественной эстрады Алла Пугачева со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным и наследниками проводит летний отпуск в Латвии. Этот год также не стал исключением для звездного семейства. Спустя несколько недель летних каникул в Прибалтике, они вернулись в Москву. В Сети активно обсуждают кадры, которые были сделаны на Рижском вокзале столицы, куда и прибыла артистка. В частности, поклонники отметили, что отдых 69-летней Примадонне пошел на пользу: артистка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Для возвращения в столицу певица остановила свой выбор на черных мини-шортах, бомбере оверсайз и свободной футболке , подчеркнувшими ее постройневшую фигуру.
Отметим, что Алла Пугачева в последнее время отдает предпочтение модной одежде, отказавшись от безмерных балахонов. В своих многократных интервью певица признавалась не раз, что желает, чтобы ее дети видели в ней моложавую мать, а не молодящуюся бабушку.
По традиции звезда отечественной эстрады Алла Пугачева со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным и наследниками проводит летний отпуск в Латвии. Этот год также не стал исключением для звездного семейства. Спустя несколько недель летних каникул в Прибалтике, они вернулись в Москву. В Сети активно обсуждают кадры, которые были сделаны на Рижском вокзале столицы, куда и прибыла артистка. В частности, поклонники отметили, что отдых 69-летней Примадонне пошел на пользу: артистка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Для возвращения в столицу певица остановила свой выбор на черных мини-шортах, бомбере оверсайз и свободной футболке , подчеркнувшими ее постройневшую фигуру.
Отметим, что Алла Пугачева в последнее время отдает предпочтение модной одежде, отказавшись от безмерных балахонов. В своих многократных интервью певица признавалась не раз, что желает, чтобы ее дети видели в ней моложавую мать, а не молодящуюся бабушку.
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:00