Помолодевшая и в мини-шортах: Алла Пугачева вернулась из Латвии в Москву

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 1 Сен 2018 в 12:27 PDT

По традиции звезда отечественной эстрады Алла Пугачева со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным и наследниками проводит летний отпуск в Латвии. Этот год также не стал исключением для звездного семейства. Спустя несколько недель летних каникул в Прибалтике, они вернулись в Москву. В Сети активно обсуждают кадры, которые были сделаны на Рижском вокзале столицы, куда и прибыла артистка. В частности, поклонники отметили, что отдых 69-летней Примадонне пошел на пользу: артистка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Для возвращения в столицу певица остановила свой выбор на черных мини-шортах, бомбере оверсайз и свободной футболке , подчеркнувшими ее постройневшую фигуру.Отметим, что Алла Пугачева в последнее время отдает предпочтение модной одежде, отказавшись от безмерных балахонов. В своих многократных интервью певица признавалась не раз, что желает, чтобы ее дети видели в ней моложавую мать, а не молодящуюся бабушку.