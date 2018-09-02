В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

Сотрудники полиции сообщили, что пострадавшая получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в клинику. ДТП случилось накануне на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта около 9 часов вечера. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Toyota ехал на запрещающий сигнал светофора, хотя сам он это отрицает.На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.