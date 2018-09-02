В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе
Правоохранительные органы сообщают, что в Санкт-Петербурге в Московском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля Toyota сбил на пешеходном переходе 23-летнюю девушку.
Сотрудники полиции сообщили, что пострадавшая получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в клинику. ДТП случилось накануне на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта около 9 часов вечера. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Toyota ехал на запрещающий сигнал светофора, хотя сам он это отрицает.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Сотрудники полиции сообщили, что пострадавшая получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в клинику. ДТП случилось накануне на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта около 9 часов вечера. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Toyota ехал на запрещающий сигнал светофора, хотя сам он это отрицает.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:41