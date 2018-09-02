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"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с дочерью на новом снимке

Вера Брежнева в очередной раз поделилась с поклонниками снимком со своей взрослой дочерью Соней Киперман, однако удивила фанатов. Многие не узнали певицу и перепутали ее с наследницей.

"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с дочерью на новом снимке


Снимком вера Брежнева поделилась в Instagram, трогательно подписав его: "Моя любовь". На фото звездная мама и дочь предстали в коротких шортах и футболках, обе они стоят на яхте и смотрят вдаль.

За считанные минуты снимок Веры Брежневой набрал множество лайков и комментариев, однако многие поклонники отметили, что перепутали певицу с Соней Киперман, ведь она немного меньше дочери ростом и действительно выглядит не только ровесницей, но и моложе родственницы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:13
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