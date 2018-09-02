"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с дочерью на новом снимке

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 1 Сен 2018 в 10:34 PDT

Снимком вера Брежнева поделилась в Instagram, трогательно подписав его: "Моя любовь". На фото звездная мама и дочь предстали в коротких шортах и футболках, обе они стоят на яхте и смотрят вдаль.За считанные минуты снимок Веры Брежневой набрал множество лайков и комментариев, однако многие поклонники отметили, что перепутали певицу с Соней Киперман, ведь она немного меньше дочери ростом и действительно выглядит не только ровесницей, но и моложе родственницы.