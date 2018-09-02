В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка при переходе дороги с матерью

Водитель автомобиля Kia Rio сбил 8-ми летнего ребенка, переходящего улицу в неположенном месте. Мать ребенка, по собственному заявлению, говорила по телефону, переходя дорогу, а ребенок шел за ней. Случаи, когда родители не уделяют достаточно вниманию безопасности ребенка не редкость. Сеть полнится информацией о подобных случаях, в особенности происшествия случаются именно на проезжей части, правда, как правило, водители успевают среагировать.Ребенок попал в больницу с переломом двух костей левой голени. По данному делу, как сообщают источники, будет проведено следствие. Важно отметить, что подобные происшествия могут повлечь за собой серьезные последствия, в то же время по большей части все заканчивается выплатой компенсации.