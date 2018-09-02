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В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб

В Уфе произошло ДТП, в котором в одной из машин взорвался газовый баллон, сообщают местные жители. На место аварии прибыли медики и полиция, обстоятельства произошедшего уточняются.

В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб


Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов по местному времени, на улице 40 лет Октября 1. На месте происшествия обнаружили автомобиль, в нем было тело мужчины.

По предварительной версии, во время ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб, автомобиль ремонту не подлежит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:03
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