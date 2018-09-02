В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб

Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов по местному времени, на улице 40 лет Октября 1. На месте происшествия обнаружили автомобиль, в нем было тело мужчины.По предварительной версии, во время ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб, автомобиль ремонту не подлежит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.