В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб
В Уфе произошло ДТП, в котором в одной из машин взорвался газовый баллон, сообщают местные жители. На место аварии прибыли медики и полиция, обстоятельства произошедшего уточняются.
Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов по местному времени, на улице 40 лет Октября 1. На месте происшествия обнаружили автомобиль, в нем было тело мужчины.
По предварительной версии, во время ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб, автомобиль ремонту не подлежит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов по местному времени, на улице 40 лет Октября 1. На месте происшествия обнаружили автомобиль, в нем было тело мужчины.
По предварительной версии, во время ДТП в машине взорвался газовый баллон, водитель погиб, автомобиль ремонту не подлежит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:03